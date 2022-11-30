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Meksikalı boksör Lionel Messi'den özür diledi

Meksikalı boksör Lionel Messi'den özür diledi
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Meksikalı boksör Canelo Alvarez, "Messi'yi formamız ve bayrağımızla yeri temizlerken gördüm. Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etmeli." sözleri için Lionel Messi'den özür diledi.

Meksikalı boksör Canelo Alvarez soyunma odasında yerde duran Meksika formasıyla ilgili, "Messi'nin formamız ve bayrağımızla yeri temizlemesini gördünüz mü? Onu bulmamam için Tanrı'ya dua etse iyi olur. Ben nasıl Arjantin'e saygı duyuyorsam, o da Meksika'ya saygı duymalı." demişti.

Bu sözlerden sonra Canelo Alvarez, "Son birkaç gündür ülkeme duyduğum tutku ve sevgiye kapılarak yersiz yorumlar yaptım. Bunun için Messi'den ve Arjantin halkından özür dilemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler messi özür
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