Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe Türk asıllı Alman futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Yapılan plana göre Mesut ilk etapta sezon sonuna kadar kiralanacak ve maaşının büyük bölümünü Arsenal'in ödemesi sağlanacak.

Sezon sonunda boşa çıkacak olan dünyaca ünlü yıldızla senelik 5 milyon euro’dan 3 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atılacak. Bu anlaşma için taraflar arasında artık teknik ayrıntılar kaldı. Transferin bir an önce bitmesi için gereken şey ise Fenerbahçe ve Mesut Özil’in Arsenal ile anlaşma sağlaması.

1 milyon pound sadakat bonusu

İngiliz ekibi, yıldız futbolcunun sezon sonuna kadar olan haftalık 350 bin pound’luk maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır. Ancak başka bir ayrıntı daha var. Mesut eğer Arsenal ile olan sözleşmesini tamamlarsa 1 milyon Pound sadakat bonusu da alacak.

Yıldız futbolcu bu nedenle mutlaka kiralık olarak Fenerbahçe’ye gelip, sezon sonunda da bu bonusu kazanmak istiyor. İngiliz ekibi ise bu konuda çekimser.





