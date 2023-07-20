Formula 1 takımlarının marka değerleri açıklandı

Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes, Formula 1 gridinde yer alan 10 takımın marka değerlerini açıkladı

2019 sezonundan bu yana hangi takımın ne kadar değerli olduğuna yönelik bir liste yayınlamayan dergi, bütçe sınırı uygulaması devreye alındığından bu yana ilk kez böyle bir liste hazırladı.

Lider takım Ferrari olurken onu Mercedes, Red Bull ve McLaren takip etti.

Listenin son dört sırasında ise AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams yer alıyor.

1 . Ferrari - $3.9B

2 . Mercedes - $3.8B

3 . Red Bull - $2.6B

4 . McLaren - $2.2B

5 . Alpine - $1.4B

6 . Aston Martin - $1.375B

7 . AlphaTauri - $1.125B

8 . Alfa Romeo - $900M

9 . Haas - $780M

10 . Williams - $725M