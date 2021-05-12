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Formula 1 Türkiye GP'si iptal edildi

S Sport'un haberine göre Formula 1'in Türkiye'de yapılması planlanan yarışı iptal edildi

Formula 1'in Türkiye'deki yayıncı kuruluşu S Sport, 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye yarışının iptal edildiğini açıkladı.

Formula 1'de Kanada yarışlarının yerine bu sene Türkiye takvime dahil edilmişti.

İstanbul'a geri dönmesi planlanan yarışlar Intercity İstanbul Park’ın Formula 1TM yönetimiyle gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından, 11-12-13 Haziran’da yapılacaktı.

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Etiketler Formula 1 Türkiye GP
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