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Formula 1'de korkunç kaza

Formula 1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton ve Max Verstappen çarpıştı. Hollandalı pilot Verstappen yarış dışı kaldı.

Formula 1’de Büyük Britanya Grand Prix’sine Mercedes pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull pilotu Max Verstappen’in kazası damga vurdu.

Henüz ilk turda Verstappen’i geçmek için virajda hamle yapan Hamilton’ın sol lastiği, Hollandalı pilotun aracının sağ arka lastiğine değdi. Çarpışma sonrası lastiği çıkan ve bariyerlere savrulan Verstappen felaketin eşiğinden döndü.

Kaza sonrası oyun dururken, aracını terk eden Verstappen yara almadan kurtuldu. İngiliz pilot Hamilton “Ben düz gidiyordum, kendi yolumdaydım. Benim yolumdu” dedi ancak Red Bull takımı kazanın Hamilton yüzünden olduğunu öne sürdü.

Red Bull’un takım patronu Christian Horner “Lewis Hamilton, Max Verstappen’in yanında bile değildi. Pilotlar hiçbir yarışta bu virajda burnunu iç taraftan sokmaz. Burada suçlu çok net şekilde Hamilton” diyerek İngiliz pilotu FIA’ya şikayet etti.

Kaza nedeniyle duran yarış, Hamilton’a 10 saniye cezası verildikten sonra kaldığı yerden devam etti.

ZAFER HAMİLTON'IN

Cezası nedeniyle 4. sıraya kadar gerilediği mücadelede yeniden liderliğe yükselen Büyük Britanyalı sürücü, yarışı 1:58:23.284'lük derecesiyle ilk sırada bitirerek kariyerindeki 99'uncu Formula 1 zaferini elde etti.

 

Etiketler Formula 1 Lewis Hamilton Max Verstappen
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