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  3. Muslera'nın yerine mi geliyor? Göztepe'den İrfan Can Eğribayat açıklaması

Muslera'nın yerine mi geliyor? Göztepe'den İrfan Can Eğribayat açıklaması

Muslera'nın yerine mi geliyor? Göztepe'den İrfan Can Eğribayat açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de yönetim, ara transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de takımını güçlendirmeye çalışan Göztepe'de yönetim ara transfer dönemine yarın yapacağı hamleler ile başlıyor. Göztepe yönetimi İrfan Can Eğribayat özelinde transfer çalışmaları yapıp yapmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın yakından ilgilendiği bilinen genç eldiven için tüm kapılar kapatıldı.

"PLANIMIZ KADROMUZU KORUMAK"
Özellikle kaleci İrfan Can Eğribayat'ın adının Galatasaray ile anılmasının ardından Yönetim Kurulu Üyesi Aktuğ Sönmez mevcut kadroyu korumak istediklerini belirtti.

Sönmez, mevcut kadroyu yapacakları transferlerle güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Göztepe Spor Kulübü olarak öncelikli planımız şu anda sahip olduğumuz kadromuzu korumak ve transferle güçlendirmektir. Oyuncularımızın hepsi değerli ve önemli oyunculardır. Futbolcularımıza teklifler geldiği durumda kendi görüşlerini dikkate alırız fakat asıl stratejimiz; kadromuzda bulunan oyuncularımızla yola devam etmek yönündedir. Bu plan çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler göztepe muslera kaleci
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