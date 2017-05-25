Türklerin yaptığı stad Putin'i hayran bıraktı

Tüm dünyada inşa ettiği ikonik projelerle adından söz ettiren Türk inşaat şirketi ESTA Construction’ın Rusya’da inşa ettiği Krasnador Arena, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino’yu ağırladı. Roma’daki Kolezyum örnek alınarak inşa edilen Krasnodar Arena’da, Konfederasyon Kupası ve 2018 FIFA Dünya Kupası gerçekleşecek. Turnuvalar başlamadan önce keşfe çıkan Putin ve Infantino, Türk yapımı stadyuma tam not verdi.

Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası hazırlıklarıyla ilgili olarak stadyumdaki koltukların önemli kısmını yabancı misafirlere ayırdıklarını vurgulayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin; “Taraftar ve taraftar dernekleri ile aktif olarak çalışıyoruz. Spor tesisleri, Rusya’da kalma şartları, taraftar ve sporcu ile ilgili bütün sürecin en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” diye belirtti. Krasnodar Arena’nın mükemmel yapısının yanı sıra, eğitim için de önemine değinen Putin, “Krasnodar Arena, hem sporcular hem de sporseverler için üst düzey şartlar sağlamasının yanında ayrıca Avrupa ve Rusya’nın en büyük futbol okullarının eğitimini esas alan Krasnodar Akademi ile de kendini kanıtlıyor” şeklinde konuştu.

Krasnodar Arena’nın Rusya’nın sorumluluklarını yerine getireceğinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirten FIFA Başkanı Gianni Infantino, Putin'e Krasnodar'daki stadyumu bizzat gezdirmesi ve FIFA Dünya Kupası'na iyi hazırlanmalarından dolayı teşekkür etti. Infantino, "Krasnodar Arena, Rusya'nın ne olduğunu ve turnuvalar için neler yaptığını gösterecek örneklerden biri. Krasnodar'da futbolun gelişimi için son derece modern tesisler gördüm. Tüm dünyanın Rusya'nın sadece kendisi için değil, dünya için futbolun gelişimine yönelik yaptıklarını görmesi önemli” diye konuştu. Genç sporcuların, dünya futboluna kazandırıldığı Krasnodar Akademi’ye de değinen Infantino, “Bugün burada Krasnodar’da, futbol gelişimi için çok modern tesisler gördük. Ayrıca gördüğümüz sadece muhteşem bir stadyum değil, aynı zamanda gençlerin gelişimi için hizmet veren Krasnodar Akademi’de eğitim ve sporun bir arada olduğu sağlam bir yapı görüyoruz” dedi.

ESTA olarak dünyada gerçekleştirdikleri ikonik yapıları Türkiye’de de hayata geçireceklerinin altını çizen ESTA Construction Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Demirbilek, “ESTA Construction olarak Rusya’da gerçekleştirdiğimiz dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak literatüre giren Krasnodar Arena’nın 2018 FIFA Dünya Kupası için seçilmesinin gururunu yaşıyoruz” dedi. Türkiye’de de yatırım hamlesine başladıklarının altını çizen Demirbilek, “2017 yılı içinde Beyoğlu, Acıbadem, Basın Ekspres, Bahçelievler ve Marmaris’te toplam değeri 1 milyar doları aşan projelerimizle Türkiye’de de yakın gelecekte çok önemli işlere imza atacağız” şeklinde konuştu.

Dünyanın en lüks ve teknolojik stadı

Türk inşaat şirketi ESTA Construction tarafından yapılan, dünyanın en lüks ve teknolojik stadı olarak literatüre giren Krasnodar Arena, 210 bin metre kare kullanım alanı ve 34 bin 300 kişilik bir futbol kompleksi. Seyirci sayısının 40 bin kişiye kadar çıkabildiği Krasnodar Arena’da, futbolcular stadın soyunma odalarında bir anda eksi -28 dereceye ulaşan soğuk şok ve ardından yine saniyeler içerisinde tekrar eski vücut ısılarına kavuşacakları Cryo sauna sisteminden jakuzilerine, hamamlarına ve ailelerinin maçı izleyebileceği özel restoranlı alanlara kadar her şeye sahip. Öte yandan seyirciler; maçı izlemenin yanı sıra stadın alışveriş merkezi, restoran, olimpik yüzme havuzu gibi imkanlarından da yararlanabiliyor.

Dünyanın 7 ayrı ülkesinden getirilen lüks malzemelerle yapıldı

Krasnodar Arena, form olarak antik bir yapı formu olan Roma’daki Kolezyum örnek alınarak inşa edildi. Yapının ruhunun da birebir benzer olması için, stadyumun dışında kullanılan travertenler, yüzer kiloluk taşlar halinde tırlarla Roma’daki Kolezyum’unda traverter taşlarının toplandığı yerlerden getirildi. Dünyada ilk kez vakumlu drenaj sisteminin yer aldığı statta; içinde Türkiye’nin de olduğu, dünyanın 7 ayrı ülkesinden lüks malzemeler kullanıldı. Yine stat yapımında kullanılan çatı tasarımı ve teknolojisi, Rusya’da ilk kez kullanıldı.