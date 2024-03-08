Federasyon Başkanı Eda Erdem'i övmek isterken batırdı: ''Adam gibi adamdır''

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar için yapılan heykelin açılışında Eda Erdem Dündar için "Eda Erdem adam gibi adamdır" dedi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı için özel bir tören düzenlendi.

Eda Erdem'in heykelinin açıldığı törene, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri damga vurdu.

Tören başlangıcında ilk olarak kürsüye davet edilen Üstündağ'ın, coşkulu bir konuşma yaparken, milli voleybolcu Eda Erdem için "kaptan gibi kaptan, adam gibi adam" demesi şaşkınlık yarattı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan anlamlı törende, Üstündağ'ın bu sözleri karşısında Eda Erdem tebessüm ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un şaşkınlığı kameralara yansıdı.

Öte yandan Eda Erdem'in Türkiye Milli Takımı forması giyerken çekilen fotoğrafından esinlenilerek yapılan heykel sosyal medyada gündem oldu. Erdem'in heykeli sosyal medya kullanıcıları tarafından erkek heykeline benzetildi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın sözleri:

"Eda Erdem denince kaptan gibi kaptan, adam gibi adam ve Türkiye'nin gururu olan Eda'nın bu güzel heykelinin açılışında sizlerle birlikte olmaktan, voleybol camiası adına gurur duyduğumu belirtmek istiyorum.

Bir Eda kolay yetişmiyor. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Voleybol Federasyonu bütün paydaşlar için vardır. Voleybolu Avrupa'da ve dünyada en iyi yere getirmek için gayret sarf eden sistemdir.

"Bu özel günde bir voleybolcunun heykelinin açıldığı günde, bu özel günü bize yaşatan, Türk voleybolunda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Seninle gurur duyuyoruz Eda'cım, iyi ki varsın. Ali başkana da bu düşüncesi için çok teşekkür ediyorum."