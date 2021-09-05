Filenin Efeleri 3'te 3 yaptı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Kaynak: 'Filenin Efeleri' Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi
Karşılıklı sayılarla başlayan ve çekişmeye sahne olan ilk seti ay-yıldızlı ekip, 25-22 kazandı. Milli takım, etkili servisler kullanarak rakibine karşı üstün bir oyun sergilediği ikinci seti 25-12 almasını bildi.
Üstün oyununu sürdüren milliler, üçüncü seti de 25-15 kazandı ve salondan 3-0 galip ayrıldı.
Milli takımda Adis Lagumdzija 16, Vahit Emre Savaş 10 sayıyla oynadı.
Türkiye, C Grubu'ndaki dördüncü maçında yarın saat 20.00'de Hollanda ile karşılaşacak. (AA)
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