Şampiyonlar Kupası Ziraat Bankkart'ın!
Ziraat Bankkart, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank’ı 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Ziraat Bankkart, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Halkbank’ı mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Geride kalan sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'i kazanan Halkbank arasında oynanan maç, 3-1 Ziraat Bankkart lehine sonuçlandı.
Şampiyonlar Kupası'nı geçen yıl da Arkas Spor'u 3-0 yenen Ziraat Bankkart kazanmıştı.
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