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Şansal Büyüka'dan Türkiye Voleybol Federasyonu'ndaki seçim için olay iddia

Şansal Büyüka'dan Türkiye Voleybol Federasyonu'ndaki seçim için olay iddia
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Duayen gazeteci Şansal Büyüka, Türkiye Voleybol Federasyonu'ndaki başkanlık seçiminde Mehmet Akif Üstündağ’ın karşısına siyaseten bir aday çıkarıldığını öne sürerek, ''Adayın arkasında Bakan Yardımcısı ve eski bir Bakan olduğu söyleniyor'' dedi.

Türkiye'nin son yıllarda hem milli takım hem de kulüpler düzeyindeki en başarılı spor dalı olan voleybolda, federasyon başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 18 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek olan 6. Olağan Genel Kurulu'nda voleybol camiasının büyük desteğini alarak başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ'ın rakibi Gökhan Dinçer olmuştu.

Şansal Büyüka'dan olay iddialar

Türk spor basınının önemli isimlerinden Şansal Büyüka, 18 Ekim'de yapılacak olan Voleybol Federasyonu seçimiyle ilgili çarpıcı iddialarda. Halktv internet sitesinde yer alan habere göre Büyüka'nın açıklamaları şöyle:

"Bizim ülkede “hiçbir başarı cezasız kalmaz… Buna alıştık artık…

Ama bu defa çok farklı…

İnsana “yok artık, bu kadarına da pes" dedirten bir gelişme var…

Türk voleybolunu dünya markası haline getiren…

Ulusal forma ile takımımıza dünya, Avrupa, milletler kupası şampiyonlukları yaşatan…

Kulüplerimizin aynı başarıyı yakalamasında büyük katkısı olan…

Türk voleybolunu dünyanın bir numaralı markası yapan…

Gelmiş geçmiş en başarılı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın karşısına aday çıkarttılar…

Elbette demokratik bir ortam var, her seçimde herkesin karşısına bir ya da birden fazla aday çıkabilir…

Ama bu aday öyle değil…

Mehmet Akif Üstündağ'ın karşısına siyaseten bir aday çıkarttılar…

Adayın arkasında Bakan Yardımcısı ve eski bir Bakan olduğu söyleniyor

Çıkan aday geçen yerel seçimde Mudanya’dan AK Parti Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden bir isim…

Kaybedene mutlaka bir yer bulunacak ya…

Getirdiler, Mehmet Akif Üstündağ'ın karşısına aday yaptılar…

Önemli değil, normal bir seçimde Mehmet Akif Üstündağ zaten ezer geçer…

Ama bu adayın arkasında eski bir Bakan ile halen Bakan Yardımcısı olan bir ismin olduğu çok güçlü biçimde söyleniyor…

Oy kullanacak delegelere siyaseten baskı yaptıkları iddia ediliyor…

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu gelişmeden haberi olduğunu hiç sanmıyorum…

Bilse, gerçekleri öğrense derhal müdahale edeceğine hiç kuşkum yok…

Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı sporun her branşının çok içinde… Seviyor, izliyor, biliyor…"

"Siyasi tezgahla indirmeye çalışıyorlar"

Sayın Cumhurbaşkanına yakın olanlar ve ülkesini sevenler hiç zaman yitirmeden kendilerine gerçeği ve gelişmeleri aktarmalı…

Voleybolda dünyanın en iyi takımı bizde, en iyi ligi bizde, gençlerimiz yenilmeden avrupa şampiyona oldular…

Voleybolun bugünü - yarını, her şeyi emin ellerde...

Dünya bunun farkında… Adamı, Dünya Voleybol Konseyi'nin başkanı yapmaya çalışıyorlar…

Biz aynı adamı siyasi tezgahla indirmeye çalışıyoruz…

Hatır, torpil, sadakat, yandaşlık hepsi tamam da bu kadarı gerçekten çok fazla…

Hiç olmazsa duracağınız yeri bilin…

Bugün Mehmet Akif Üstündağ'ı federasyon başkanlığından indirmeye çalışmak, Türk voleyboluna, Türk sporuna ihanet etmekten başka şey değildir…

Umarım bu yanlıştan, hemen, şimdi, derhal dönülür..."

HalkTV

Etiketler voleybol siyaset Şansal Büyüka Voleybol Federasyonu seçim
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