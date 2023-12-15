Zehra Güneş'in bloklarıyla Vakıfbank namağlup olarak yarı finale yükseldi

Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdıran Vakıfbank'ta Zehra Güneş performansıyla bu başarıya büyük bir katkı sağladı.

VakıfBank, 2023 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu’ndaki ikinci ve son maçında Brezilya’nın Dentil Praia Clube takımını 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Çin’in ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Brezilya temsilcisi Dentil Praia Clube'u 25-16, 25-14 ve 25-19'luk setlerle 3-0 yenen VakıfBank grubunu namağlup lider olarak tamamlayarak yarı finale yükseldi. Sarı-siyahlılar, yarı finalde A Grubu’nu ikinci sırada tamamlayan takımla eşleşecek. VakıfBank, yarı final karşılaşmasını 16 Aralık Cumartesi günü TSİ 09.00 veya 14.30’da oynayacak.

VakıfBank-Dentil Praia Clube karşılaşmasının ardından B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

1 - VakıfBank - 6 puan

2 - Dentil Praia Clube - 3 puan

3 - Sport Center - 0 puan

ZEHRA YİNE DAMGA VURDU!

Sport Center 1 mücadelesinde de oyunuyla alkış toplayan Güneş, bu karşılaşmada da rakibine geçit vermeyerek adından en çok söz ettiren isim oldu.

2 MAÇTA TOPLAM 32 BLOK

Sarı Siyahlılar, Sport Center maçında 19 blok yaparken; Dentil Praia karşısında 13 blok sayısı buldu. Güneş 9 blok ile bu alanda zirvede yer aldı. Zehra'yı 6 blok ile Gabi Guimaraes, 5 blok ile Jordan Thompson takip etti.