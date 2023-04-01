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Apple şimdi de vücut hareketlerini takip edecek

Apple şimdi de vücut hareketlerini takip edecek
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Yeni patentler Apple'ın bir kullanıcının tüm vücut hareketlerini izlemek istediğini ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın resmileşen 2 patenti gün yüzüne çıktı. Giyilebilir ürünler için hazırlanan bu iki patente göre Apple, kullanıcıların tüm vücudunu takip etmeye yarayan yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Bu patentler, Apple'ın sunduğu sağlık ve fitness özellikleri için önem arz edecek.

Apple'ın ilk patenti, kullanıcının duruş pozisyonlarına odaklanıyor gibi görünüyor. Zira patent belgeleri, özellikle başın duruş şekline odaklanıldığını gösteriyor. Kulaklıklar aracılığıyla kullanılabilen teknoloji, bir tüketicinin oturduğunu, kalktığını veya kalktığını ya da yürümeye başladığını tespit edebiliyor. Sektör kaynakları, bu patentin Apple'ın arap saçına dönen karma gerçeklik gözlüğü için alınmış olabileceğine inanıyor.

BELGELERDE YER ALAN GÖRÜNTÜ BİR NOKTADA AÇIKLIYOR

Webtekno'nun aktardığı ilk patent, yıllardır kullanılmakta olan ivmeölçer için yepyeni kullanım alanları sunabilir gibi görünüyor. Ayrıca bir tüketicinin arabada olup olmadığı da bu patent ile algılanabilir hale gelebilir. Ancak Apple'ın bu patentle neler yapacağını görmek için beklememiz gerekecek. 

 Apple'ın ikinci patentinde ise daha fazla gelişmişlik var. Bu bağlamda; Apple, bu patentte tüm vücudun 2 boyutlu iskelet modelini oluşturmaya odaklanıyor. Apple Watch veya AirPods gibi ürünlerdeki sensörleri kullanan marka, bu patent ile vücuttaki tüm hareketleri algılamaya odaklanıyor. Ayrıca patentte elde edilen verilerin fitness uygulamalarına aktarılmasından da bahsediyor. Bu önemli çünkü Apple, bu patent üzerine geliştireceği yazılımlarla tüm vücudun takibini yapabilen ultra gelişmiş fitness hizmeti sunmaya başlayabilir.

Tabi bunların henüz patent aşamasında olan çalışmalar olduğunu unutmamak gerekiyor. Apple'ın bu patentlerle neler sunabileceği henüz netleşmedi. Ancak vücudun iki boyutlu iskelet modelinin oluşturulması, bizleri yine karma gerçeklik gözlüğüne götürüyor. Öyle ki Apple'ın er geç piyasaya süreceği gözlük, hareket algılama özelliği sayesinde bir oyuncu ekipmanıymış gibi kullanılabilir. Neler planlandığını gelecek dönemlerde çok daha iyi anlama imkanı yakalayacağız.

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