Bir kripto para platformu daha kapandı! MASAK, hesaplarına bloke koydu

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası finansal olarak zor durumda olduğunu bildirerek faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

VEBITCOIN DE KAPANDI

THODEX'in kapanmasının ardından başka bir kripto para sitesi olan VEBITCOIN de kapanıyor.

"FAALİYETLERİMİZİ DURDURMA KARARI ALDIK"

Son dönemde kullanıcılardan para çekme ile ilgili çok sayıda şikayet gelen kripto para borsası Vebitcoin, internet sitesinden yaptığı açıklamada "Faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" dedi.

MASAK, BANKA HESAPLARINA BLOKE KOYDU

MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

"FİNANSAL ALANDA ŞİRKET BİZİ ÇOK ZORLU BİR SÜRECE SÜRÜKLEDİ"

Borsanın internet sitesi olan vebitcoin.com’a girildiğinde kullanıcıları şu açıklama karşılıyor:

“Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız.”

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

Thodex'in ardından Vebitcoin isimli Türk kripto para borsası iflasın eşiğinde olduğunu belirterek faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı. Şirket yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık" ifadelerine yer verdi. Şirketin yaptığı yazılı açıklama sonrası Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK), Thodex'in ardından Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.