Bir zamanların teknoloji efsanesiydi! Nokia tarihe karışıyor

Bir zamanların efsane telefon markalarından biri olan ve birinciliği kimselere kaptırmayan Nokia, yeni bir isimle yoluna devam edecek.

İkonik Nokia cep telefonlarının üreticisi Finlandiyalı cep telefonu üreticisi HMD Global, kendi adı altında yeni bir ürün serisi başlatmayı planladığını duyurdu. Tanıtım videosunda Nokia'dan bahsedilmemesi, ikonik markanın akıllı telefon pazarından bir kez daha kaybolacağını gösterdi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir tanıtım videosunda şirket, "tüm zamanların klasiklerini" alıp onlara "modern özellikler" ekleyeceğini ve tasarımlarını yenileyerek müşterilerine HMD markası altında "yeni-staljik dumbphones" olarak tanımladığı ürünleri sunacağını söyledi.

Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Nokia tarafından üretilen cep telefonları, markanın pazar payını akıllı telefonlara kaptırmaya başladığı 2011 yılına kadar dünyanın en çok satan telefonlarıydı.

Nokia, 2014 yılında telefon bölümünü Microsoft'a sattı ve Microsoft da kısa süre içinde markayı ortadan kaldırdı.

Nokia'nın birkaç eski çalışanı tarafından kurulan HMD, 2016 yılında Microsoft cep telefonu işini satın alıp markayı yeniden canlandırana kadar Nokia telefonların öldüğü düşünülüyordu.

HMD Global'in CEO'su Jean-Francois Baril geçen yıl yaptığı açıklamada, Microsoft ile lisans anlaşmasının 2026'da sona ermesi nedeniyle HMD markalı ürünlerin Nokia ürünleriyle bir arada var olacağını söyledi.