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Chrome'da Gizli Sekme'de gezinenler dikkat

Chrome'da Gizli Sekme'de gezinenler dikkat
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ABD’de görülen bir dava sonrasında teknoloji devi Google, Chrome uygulaması üzerinden "gizli sekme" açarak internette gezinen kullanıcıların "gizli sekme"deki kayıtlarını silmeyi kabul etti.

2020 yılında ABD’de açılan ve Google’ı gizli modda gezinirken bile kullanıcı verilerini toplayarak insanların gizliliğini ihlal etmekle suçlayan bir toplu dava kapsamında uzlaşma sağlandı.

San Francisco'daki federal mahkemede sağlanan uzlaşma anlaşmasının şartlarına göre, şirket anlaşmanın beş yıl boyunca yürürlükte olmasını sağlamayı kabul etti.

BBC’nin haberine göre veri silme işlemi ABD dışında da geçerli olacak.

Google sözcüsü Jorge Castaneda yaptığı açıklamada "Her zaman haksız olduğuna inandığımız bu davayı çözüme kavuşturmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. şirketin herhangi bir tazminat ödemeyeceğini belirten Castaneda,  "Hiçbir zaman bir bireyle ilişkilendirilmemiş ve hiçbir şekilde kişiselleştirme için kullanılmamış eski teknik verileri silmekten mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.
#google

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