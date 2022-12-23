  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Dikkat! WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Dikkat! WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Dikkat! WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak
Güncelleme:

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren pek çok telefonda artık çalışmayacak. İşte WhatsApp'ın devre dışı kalacağı o cep telefonları.

Meta firması WhatsApp‘ın 1 Ocak sonrası bazı cihazlarda kullanılmayacağını açıkladı. Meta'dan yapılan açıklamada aralarında Apple'ın iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceği duyuruldu.

İşte WhatsApp’ın kullanılamayacağı o telefon modelleri:

Apple

iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus

Huawei

Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.

LG

LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.

Samsung

Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2

Diğer

Lenovo linha A820
Sony Xperia M

Etiketler whatsapp whatsapp'ın çalışmayacağı telefonlar akılıı telefonlar apple lg samsung Huawei
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu iddia olay olur: ''Abramoviç, Galatasaray'ı satın almak istiyor''
Kütahya'daki antik kentte 2 bin yıllık keşif
Kısmetse Olur Cansel Çördük bu sefer ''Noel anne'' olup yatağa girdi
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti
Mezuniyet partisinde kabus! Pist çöktü, 29 öğrenci yaralandı
İstanbul'da vahşet! 8 kişi tarafından dövülerek öldürüldü
Yandaş medya erken seçim tarihini apar topar yayından kaldırdı
Bütçe dostu en iyi telefonlar! Hepsi 10 bin TL'nin altında fiyata satılıyor
2023 bedelli askerlik için ''Mehmet Beylere'' kötü haber!
Tapuda yeni dönem: 1 Ocak'tan itibaren başlıyor