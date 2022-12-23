Dikkat! WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak
Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren pek çok telefonda artık çalışmayacak. İşte WhatsApp'ın devre dışı kalacağı o cep telefonları.
Meta firması WhatsApp‘ın 1 Ocak sonrası bazı cihazlarda kullanılmayacağını açıkladı. Meta'dan yapılan açıklamada aralarında Apple'ın iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceği duyuruldu.
İşte WhatsApp’ın kullanılamayacağı o telefon modelleri:
Apple
iPhone 6S
iPhone SE
iPhone 6S Plus
Huawei
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend D2.
LG
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus L5 Dual
LG Optimus L7 Dual,
LG Optimus F3
LG Optimus F5
LG Optimus F7
LG Optimus F3Q
LG Optimus Optimus L2 II
LG Optimus L3 II
LG Optimus L4 II
LG Optimus L5 II
LG Optimus L6
LG Optimus L7 II
LG Enact Lucid 2.
Samsung
Samsung Galaxy Core
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Ace 2
Galaxy S3 mini
Galaxy X cover 2
Diğer
Lenovo linha A820
Sony Xperia M
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