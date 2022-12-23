Dikkat! WhatsApp 1 Ocak'tan sonra bu telefonlarda çalışmayacak

Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren pek çok telefonda artık çalışmayacak. İşte WhatsApp'ın devre dışı kalacağı o cep telefonları.

Meta firması WhatsApp‘ın 1 Ocak sonrası bazı cihazlarda kullanılmayacağını açıkladı. Meta'dan yapılan açıklamada aralarında Apple'ın iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edeceği duyuruldu. İşte WhatsApp’ın kullanılamayacağı o telefon modelleri: Apple iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus Huawei Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2. LG



LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual,

LG Optimus F3

LG Optimus F5

LG Optimus F7

LG Optimus F3Q

LG Optimus Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus L5 II

LG Optimus L6

LG Optimus L7 II

LG Enact Lucid 2. Samsung Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Ace 2

Galaxy S3 mini

Galaxy X cover 2 Diğer Lenovo linha A820

Sony Xperia M