İnsanoğlunun Ay'a ayak basmasının üzerinden yarım yüzyıldan fazla zaman geçti. Ancak ödüllü bilim muhabiri Peter Brannen'a göre, dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir



Gezegenimizin tek uydusu olan Ay, Soğuk Savaş döneminde ABD ve SSCB'nin yarışına sahne olmuş, Ay'a ilk ayak basan insan unvanını 1967'de NASA astronotu Neil Armstrong almıştı.



Ancak ödüllü bilim muhabiri ve popüler bilim yazarı Peter Brannen'a göre, dinozorlar Ay'a NASA'dan önce ulaşmış olabilir.



Bilim muhabirinin iddiasına yer veren Independent'ta yer alan habere göre dinozorlar Dünya'nın uydusuna 66 milyon yıl önce ulaşmış olabilir.



Bu iddia Brannen'ın The Ends of the World:

olcanic Apocalypses, Lethal Oceans, and Our Quest to Understand Earth's Past (Dünyanın Sonları: Volkanik Kıyametler, Ölümcül Okyanuslar ve Dünya'nın Geçmişini Anlamaya Yönelik İsteğimiz) adlı kitabında yer alıyor.



Kitap 2017 yılında yayınlanmıştı. Ancak birkaç gün önce spor yazarı Barry Petchesky'nin Twitter'da yeniden gündeme getirmesi ile söz konusu iddia yıllar sonra gündeme oturdu.



Kitapta yer alan iddiaya göre, 66 milyon yıl önce göktaşı çarpmasının etkisiyle savrulan enkaz ve 'dinozor parçaları', uzaya fırlatılan büyük miktarda toprağın içinde karışmış ve sonunda Ay'a kadar gitmiş olabilir.



Ancak konunun yeniden gündem olması sonrası uzmanlara bu iddiayı soran bir başka İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre kitaptaki iddiaları destekleyecek bilimsel bir kanıt bulunmuyor.