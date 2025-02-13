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Discord yasağı aylar sonra kaldırıldı

Discord yasağı aylar sonra kaldırıldı
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Türkiye'de geçen yıl erişim engeli getirilen Discord adlı iletişim platformu, aylar sonra yeniden erişime açıldı.

ABD merkezli popüler iletişim platformu Discord’a, Türkiye’de 2024 yılı Ekim ayında mahkeme kararıyla getirilen erişim engeli kaldırıldığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da iki kadının öldürülmesinin ardından çocuk ve gençlere yönelik şantaj ve istismar olaylarıyla gündeme gelen platform hakkında başlatılan incelemeler sonucunda erişim yasağı uygulanmıştı.

Erişim engeli kaldırıldı

Sosyal medyada yer alan iddiada Discord’un Türkiye’de yeniden erişime açıldığı bildirildiği duyuruldu.

Yetkililerden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) websitesinde yer alan bilgiye göre Discord’a uygulanan erişim engelinin hala devam ettiği görülüyor.

Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Discord erişim yasağı hakkında konuşmuştu. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:
 
"Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak."

Discord neden yasaklanmıştı?

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine erişim engeli getirilmişti.

Etiketler discord erişim engeli
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