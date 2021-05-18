Dünya'nın mikrobu Mars'a mı taşındı?

NASA'nın Mars'a gönderdiği ''Perseverance'' adlı kaşif aracının dünyadaki mikropları Mars'a taşımış olabileceği açıklandı.

'Kızıl Gezegen' olarak da anılan Mars bir süredir Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) merceğinde.

Ay'a adım bastıktan sonra sıradaki hedefi olarak Mars'ı belirleyen NASA'nın Perseverance (Azim) adlı uzay aracı yedi aylık yolculuğunu tamamlayarak Kızıl Gezengen'e inmişti.

Bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç olan Perseverance ile ilgili ezber bozan bir iddia geldi.

ABD'nin önde gelen eğitim kurumları arasında gösterilen Cornell Üniversitesi’nde görev alan Prof. Dr. Christopher Manson, dünyadaki mikropları Mars’a taşınmış olabileceğini öne sürdü.

Manson'a göre, Perseverance ile Mars'a taşınan mikroplar büyük bir tehlikeye neden olabilir.

Zira profesör bu mikropların önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi planlanan insanlı Mars misyonları için tehlikeler barındırdığı görüşünde.

Mikropların yeni bir ekosisteme vardıklarında hasara yol açabileceklerin altını çizen Manson'a göre, bu durum astronotların sağlığı için büyük tehdit oluşturabilir.

Şubat ayında Mars'a inen uzay aracı Kızıl Gezengen'de yaşam kanıtı bulmak için yoğun mesai harcıyor.