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Dünya'ya çok benzeyen bir gezegen keşfedildi

Dünya'ya çok benzeyen bir gezegen keşfedildi
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Bir yıl önce uzaya gönderilen James Webb teleskobu ilk kez bir gezegen keşfetti. Bu gezegenin Dünya'ya çok benzer olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük teleskopu bir gezegen keşfetti ve bu gezegen dünyaya çok benzer gibi görünüyor.

Bilim insanları, bu yeni gezegenle ilgili daha çok şey bulmak için gelecekte yeni gözlemler yapmayı planlıyor.

Kayalıklı gezegene LHS 475 b ismi verildi ve 41 ışık yılı uzaklıktaki Octans takım yıldızında bulunuyor.

NASA'nın Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) gözlemleri, gezegenin orada olduğunu işaret etmişti. 

Ancak şimdi JWST'deki Yakın Kızılötesi Spektrograf (NIRSpec) tarafından sunulan yüksek çözünürlüklü görüntüler bunu doğruladı.

GEZEGENİMİZDEN ÇOK DAHA SICAK

Boyut benzerliğine rağmen, gezegenin kendi gezegenimizden çok daha sıcak olduğu düşünülüyor ve bir kırmızı cüce yıldızın etrafında bir yörüngeyi sadece iki günde tamamlayacak kadar yakın dönüyor.

Maryland'deki Johns Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'ndan astronom Jacob Lustig-Yaeger, "Gezegenin orada olduğuna şüphe yok. Webb'in bozulmamış verileri bunu doğruladı" diyor.

Bu yeni bulunan nesne, Octans takımyıldızında 41 ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır ve LHS 475 b olarak adlandırılmıştır. Diğer ötegezegenlerde olduğu gibi yıldızının önünden geçerken oluşan gölgeye bakılarak tespit edildi.

Etiketler james webb teleskobu dünya gezegen keşfi
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