Facebook'a ''yanlış bilgi yaymak'' suçlaması

Facebook, iklim değişikliğiyle mücadele eden kuruluşların tepkisini çekti.

İklim değişikliği ile mücadele eden InfluenceMap kuruluşu tarafından yapılan yeni bir analize göre Facebook, fosil yakıt şirketlerinin reklam yoluyla yanlış bilgi yaymasına izin veriyor. Silikon Vadisi merkezli sosyal medya ağı, geçen yılki ABD başkanlık seçimlerinde yanlış bilgilendirme konusunda katı kurallar getirdiklerini açıklamıştı. Ancak InfluenceMap birkaç petrol ve gaz şirketinin reklamlar aracılığı ile yanlış bilgiler yaydığını iddia ediyor.

ExxonMobil ve American Petroleum Institute gibi şirketlerin yanıltıcı bilgiler yaydığı reklamların halen Facebook’ta dolaşımda olduğu belirtildi.

‘Politikalarını gözden geçirmeliler’

ClimateVoice Kurucusu ve Facebook’un eski Sürdürülebilirlik Direktörü Bill Weihl, “Facebook’un iklim değişikliğiyle mücadelede verdiği kamuoyu desteğine rağmen, platformda fosil yakıt reklamları yapılabiliyor.” dedi. Weihl, “Facebook, mevcut reklamcılık politikalarını uygulamada doğru bir yöntem izlemiyor. Bu politikaların acil iklim eylem planlarına da ayak uyduramadığı açık. Facebook, eğer iklim taahhütleri konusunda ciddiyse, fosil yakıt şirketlerinin parasını almaya devam edip etmeyeceğini yeniden düşünmesi gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.