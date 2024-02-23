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Gmail kapanacak mı ? Google'dan resmi açıklama geldi

Gmail kapanacak mı ? Google'dan resmi açıklama geldi
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İnternet devi Google'ın e-posta servisi olan G-Mail'i kapatacağına dair söylentiler dijital gündeme bomba gibi düşmüştü. Google'dan resmi açıklama geldi.

Sosyal medya platformu X'te, Google tarafından Gmail kullanıcılarına gönderildiği öne sürülen bir uyarı maili hızla yayıldı. Google'ın 1 Ağustos'ta mail uygulaması Gmail'i kapatacağı yazan e-posta, 1 günden kısa sürede 6 milyondan fazla etkileşim aldı.

Ancak iddianın yalan olduğu kısa sürede kanıtlandı. Ekran görüntüsünün, geçen yıl yayınlanan ve kullanıcılara Gmail'in Temel HTML görünümünün kaldırılacağı hususunda uyarı yapan bir bildirimin Photoshop ile oluşturulmuş sahte bir versiyonu olduğu ortaya çıktı.

Gmail'in X hesabından yapılan paylaşımda da "Gmail burada kalmaya devam edecek" denildi.

Etiketler gmail google mail e-posta
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