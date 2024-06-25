Google cezadan kurtuldu

Rekabet Kurulu'nun pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlattığı Google'ın temsilcileri sözlü savunma yaptı. Soruşturma heyeti, yaptıkları araştırmada rekabet ihlaline rastlamadıklarını belirterek, Google'a idari ceza uygulanmasına gerek olmadığını bildirdi.

Rekabet Kurulu'nun 12 Ocak 2023 tarihli kararı ile Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edip edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı. Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından bugün sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında gerçekleştirilen sözlü savunma toplantısına Kurul üyeleri, firma temsilcileri ve soruşturma heyeti üyeleri yer aldı. Küle'nin açılış konuşmasının ardından soruşturma heyeti yaptığı tespitlere ilişkin görüşünü açıkladı.

Heyetin görüşünde, Google ekonomik bütünlüğünün genel arama hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu belirtilerek, söz konusu ekonomik bütünlüğün, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 'Hakim Durumun Kötüye Kullanılması' başlıklı 6'ncı maddesini ihlal etmediği aktarıldı. Bu kapsamda, Kanun'un 16'ncı maddesi uyarınca teşebbüse idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığı bildirildi. Ardından, firma temsilcilerinin savunmaları dinlendi. Kurul üyelerinin nihai kararı 15 gün içinde açıklaması bekleniyor.

DHA