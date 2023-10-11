Google şifre unutanları kurtaracak: Google Passkeys ortaya çıktı

Teknoloji devi Google, dijital dünyada onlarca şifre arasında kaybolan kullanıcılar için Google Passkeys uygulamasını yayına aldı.

İnternetin her yönüyle hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmasıyla başlayan büyük güvenlik sorunları ve şifre karmaşacası için harekete geçen teknoloji devi Google, kullanıcıların hesaplarındaki şifrelerden vazgeçerek, cihazlarda yerleşik olarak bulunan pin, yüz ya da parmak izi gibi kimlik doğrulamalarını kullanan hızlı ve güvenli bir yaklaşım olan Passkeys isimli özelliği tüm kullanıcılara ulaştırmaya başladı.

Dün itibariyle kullanıcılarından varsayılan olarak bir Passkeys oluşturmaları istenmeye başlandı.

Google’ın bu hamlesi sonrasında kullanıcılar kurulum işlemi için hesap ayarlarında manuel olarak arama yapmak zorunda kalmayacak.

Ancak Passkeys için bir kullanım zorunluluğu yok. Yani kullanıcılar Google hesaplarında geleneksel şifrelerle oturum açmayı tercih edebilir ve hesapları için “Mümkün olduğunda şifreyi atla” seçeneğini devre dışı bırakarak Passkeys’i kullanmaktan tamamen vazgeçebilirler.

Google, geçtiğimiz yıl Workspace ve Cloud hesapları ile Chrome da dahil olmak üzere bir dizi ürününe Passkeys desteği getirmişti.