Google'dan gerçek ve sahte internet siteleri için ''mavi tik'' uygulaması

Teknoloji devi Google, internetteki gerçek ve sahte sitelerin kullanıcılar tarafından kolaylıkla ayırt edilmesini sağlayacak "mavi tik" sistemine geçiyor.

Google, internet arama sonuçları ile ilgili yaşanan mağduriyetlerin artması sonucu yeni bir düzenlemeye gidiyor. CNBC-e’nin haberine göre Google’ın sözcüsü, bu tür sahte sitelere karşı kullanıcıları korumayı amaçlayan bir deneme sürecinde olduklarını belirterek bir açıklamada bulundu.

“Çevrimiçi alışveriş yapanların güvenilir işletmeleri tanımasına yardımcı olmak için düzenli olarak yeni özellikler deniyoruz. Şu anda belirli işletmelerin yanında onay işaretleri gösteren küçük çaplı bir test yürütüyoruz”

Dolandırıcılık amaçlı içerikleri engellemek için otomatik sistemler kullanan Google, yüzde yüz sonuç alamazken yeni devreye sokacağı özellikle sahte sitelere karşı ek bir güvenlik katmanı sağlama amacında.

Google'dan yeni özelliği geniş çapta kullanıma tam oalrak ne zaman açacağı konusunda net bir açıklama yapmadı.