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Google'dan internet kullanıcılarına müjde! O içerikler silinecek

Google'dan internet kullanıcılarına müjde! O içerikler silinecek

Google, kullanıcıların adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta hesaplarını içeren arama sonuçlarını kaldırma isteklerini karşılamaya başladı.

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, uzun süredir bazı kişisel bilgilerin arama sonuçlarından kaldırılmasına yönelik talepleri kabul ediyor, ancak şimdi bu seçenek çok daha kullanışlı olacak.

Google, telefon numaraları, e-posta adresleri ve fiziksel adresler gibi iletişim bilgilerinin kaldırılmasını istemenize izin vermek için politikayı genişletti.

Google arama küresel politika sorumlusu Michelle Chang özel bir röportajda, kullanıcıların hassas olarak değerlendirdiği daha fazla miktarda kişisel olarak tanımlanabilir bilgi olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar Google, yalnızca bir tür tehdidin yanı sıra iletişim bilgilerini paylaşan web sayfalarını kaldırma isteklerini kabul ediyordu. Ayrıca banka hesabı ve kredi kartı numaralarına ve tıbbi kayıtlara giden bağlantıları da kaldırdı.

On binlerce talep aldı ve bunların yaklaşık %13'ünü onayladı

Chang, onay oranının, gizli oturum açma kimlik bilgilerine bağlantıların kaldırılmasına da izin veren genişletilmiş kurallar kapsamında artmasını beklediğini söyledi.

Genişletme, hassas bilgilerin yayılmasını engellemeye yönelik son zamanlardaki diğer çabaları takip ediyor. Geçen yıldan itibaren,18 yaşın altındaki Google kullanıcıları, fotoğraflarının görsel aramalarından kaldırılmasına izin vermeye başladı.

Google küresel politika sorumlusu Michelle Chang, Google'ın kamu yararına verilerin kullanılabilirliğini korumayı hedefleyeceğini söyledi. Ayrıca, "hükümet veya resmi kaynakların sitelerinde kamuya açık kayıtların bir parçası olarak görünen" bilgileri de kaldırılmayacağını açıkladı.

Şirket, gelen taleplerin birkaç gün içinde işleme koyduğunu belirtti.

Etiketler google kişisel bilgiler bilgi kullanıcıların adresleri arama sonuçları kaldırma istekleri
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