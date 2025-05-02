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GTA 6'yı bekleyenlere kötü haber

GTA 6'yı bekleyenlere kötü haber
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Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto’nun (GTA) yeni oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi.

Rockstar Games, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla, milyonlarca oyuncunun merakla beklediği GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026 olarak güncelledi. Daha önce 2025 sonbaharında çıkması beklenen oyun, yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak raflarda yerini alacak.

Açıklamada, "Beklentilerinizi aşmayı hedeflediğimiz her projede olduğu gibi, GTA 6’da da aynı kalite seviyesini sunmak istiyoruz. Bu nedenle biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadeleri yer aldı. Oyunun geliştirme ekibi de sabırla bekleyen hayranlara teşekkür ederek, “Oyunu tam anlamıyla hazır hale getirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Fragman rekor kırmıştı

Aralık 2023’te yayınlanan GTA 6’nın ilk resmi fragmanı, YouTube’da 256 milyondan fazla izlenerek büyük ses getirmişti. Fragman, sadece Rockstar tarihinin değil, tüm oyun dünyasının en çok izlenen videolarından biri olarak kayıtlara geçti. 

2013 yılında piyasaya sürülen serinin bir önceki oyunu GTA 5, bugüne kadar 210 milyon kopya satarak oyun tarihinin en çok satan ikinci oyunu oldu. Bu büyük başarının ardından GTA 6’ya duyulan ilgi ve beklenti olağanüstü boyutlara ulaştı.

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Etiketler gta 6 grand theft auto çıkış tarihi
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