Güncelleme alabilecek iPhone modelleri açıklandı
Apple'ın bugün yayınlamaya başladığı iOS 17 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri belli oldu.
Haziran ayında Apple, iPhone için çok çeşitli yeni özellikler ve değişiklikler içeren iOS 17'yi duyurdu. Üç aydan fazla süren beta testlerinin ardından, ücretsiz yazılım güncellemesi 18 Eylül Pazartesi (bugün) iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacak.
iOS 17 ile iPhone'a 10 temel özellik geliyor. iOS 17 güncellemesi ne zaman? diye merak eden kullanıcılar için iOS 17, Türkiye saati ile 20:00’da kullanıma sunulacak. iOS 17 güncellemesi Ayarlar uygulamasından Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yüklenebilecek.
Öte yandan iOS 17'nin özellikleri şunlardır:
- Çağrıları kişiselleştirme: Artık arama ekranında bir kişinin fotoğrafını veya Memoji'sini koyabilir, ayrıca yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranını özelleştirebilirsiniz.
- Mesajlar uygulaması güncellemeleri: Mesajlar uygulamasına yeni emoji çıkartmaları, nesneleri fotoğraflardan kaldırarak oluşturulan Live Stickers ve efektler eklendi.
- FaceTime'a sesli ve görüntülü mesajlar: FaceTime artık sesli ve görüntülü mesajları destekliyor, böylece kullanıcılar meşgul olduklarında mesaj bırakabiliyor ve daha sonra geri dönerek bunları dinleyebiliyor.
- Beklemede modu: iPhone yatay konumda dik durarak şarj olurken kullanıcıların uzaktan bir bakışta göz atabilecekleri bilgiler içeren bir tam ekran deneyimi sunuyor.
- Etkileşimli Araç Takımları: Etkileşimli Araç Takımları, kullanıcıların tek bir dokunuşla uygulamalar arasında geçiş yapmasına olanak tanır.
- AirDrop'a NameDrop özelliği: NameDrop özelliği, kullanıcıların bir başka kullanıcının adını veya e-posta adresini kullanarak AirDrop ile dosya göndermesine olanak tanır.
- Hassas İçerik Uyarısı: Hassas İçerik Uyarısı özelliği, kullanıcıların hassas içerikli fotoğraf ve videoları görmek veya görmemek konusunda seçim yapmasına olanak tanır.
Ek olarak, iOS 17'de aşağıdaki özellikler de bulunur:
- Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri: iOS 17, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini korumak için yeni özellikler ve iyileştirmeler içerir.
- Performans ve pil ömrü iyileştirmeleri: iOS 17, iPhone'ların performansını ve pil ömrünü iyileştirmek için tasarlanmıştır.
- Erişilebilirlik iyileştirmeleri: iOS 17, engelli kullanıcılar için daha erişilebilir bir deneyim sunmak için yeni özellikler ve iyileştirmeler içerir.
- iOS 17, iPhone XS serisi ve daha yeni modeller için kullanılabilir.
iOS 17 ALABİLEN MODELLER
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 Mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 Mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE 3
iPhone SE 2
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone XR
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol