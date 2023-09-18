Güncelleme alabilecek iPhone modelleri açıklandı

Apple'ın bugün yayınlamaya başladığı iOS 17 güncellemesini alabilecek iPhone modelleri belli oldu.

Haziran ayında Apple, iPhone için çok çeşitli yeni özellikler ve değişiklikler içeren iOS 17'yi duyurdu. Üç aydan fazla süren beta testlerinin ardından, ücretsiz yazılım güncellemesi 18 Eylül Pazartesi (bugün) iPhone XS ve daha yeni modeller için yayınlanacak.

iOS 17 ile iPhone'a 10 temel özellik geliyor. iOS 17 güncellemesi ne zaman? diye merak eden kullanıcılar için iOS 17, Türkiye saati ile 20:00’da kullanıma sunulacak. iOS 17 güncellemesi Ayarlar uygulamasından Genel → Yazılım Güncelleme bölümünden yüklenebilecek.

Öte yandan iOS 17'nin özellikleri şunlardır:

- Çağrıları kişiselleştirme: Artık arama ekranında bir kişinin fotoğrafını veya Memoji'sini koyabilir, ayrıca yazı stilinden rengine kadar tüm arama ekranını özelleştirebilirsiniz.

- Mesajlar uygulaması güncellemeleri: Mesajlar uygulamasına yeni emoji çıkartmaları, nesneleri fotoğraflardan kaldırarak oluşturulan Live Stickers ve efektler eklendi.

- FaceTime'a sesli ve görüntülü mesajlar: FaceTime artık sesli ve görüntülü mesajları destekliyor, böylece kullanıcılar meşgul olduklarında mesaj bırakabiliyor ve daha sonra geri dönerek bunları dinleyebiliyor.

- Beklemede modu: iPhone yatay konumda dik durarak şarj olurken kullanıcıların uzaktan bir bakışta göz atabilecekleri bilgiler içeren bir tam ekran deneyimi sunuyor.

- Etkileşimli Araç Takımları: Etkileşimli Araç Takımları, kullanıcıların tek bir dokunuşla uygulamalar arasında geçiş yapmasına olanak tanır.

- AirDrop'a NameDrop özelliği: NameDrop özelliği, kullanıcıların bir başka kullanıcının adını veya e-posta adresini kullanarak AirDrop ile dosya göndermesine olanak tanır.

- Hassas İçerik Uyarısı: Hassas İçerik Uyarısı özelliği, kullanıcıların hassas içerikli fotoğraf ve videoları görmek veya görmemek konusunda seçim yapmasına olanak tanır.

Ek olarak, iOS 17'de aşağıdaki özellikler de bulunur:

- Gizlilik ve güvenlik iyileştirmeleri: iOS 17, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini korumak için yeni özellikler ve iyileştirmeler içerir.

- Performans ve pil ömrü iyileştirmeleri: iOS 17, iPhone'ların performansını ve pil ömrünü iyileştirmek için tasarlanmıştır.

- Erişilebilirlik iyileştirmeleri: iOS 17, engelli kullanıcılar için daha erişilebilir bir deneyim sunmak için yeni özellikler ve iyileştirmeler içerir.

- iOS 17, iPhone XS serisi ve daha yeni modeller için kullanılabilir.

iOS 17 ALABİLEN MODELLER

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE 3

iPhone SE 2

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone XR