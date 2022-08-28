İnsanlığın Ay’a dönüşü için ilk adım: NASA yetkilisi o programı anlattı

NASA’nın Ay’a yeniden insan gönderecek Artemis Programı'nın ilk uçuşu için geri sayım başladı.

HİLKEN DOĞAÇ BORAN: tarihi gün yaklaşıyor. Yıllardır bu an için hazırlanıyorsunuz. Artemis Programı’nın ilk uçuşu, her şey yolunda giderse bu pazartesi gerçekleşecek. Bu fırlatmanın hedefi ve önemi nedir? Pazartesi günü ne göreceğiz?

MARK WIESE: Beklentiler çok yüksek. 10 yılı aşkın süredir bu noktaya gelmek için çalışıyoruz. Bu ilk mürettebatsız uçuşumuz. Pazartesi günü ilk kez “uzay fırlatma sistemi” roketi ve Orion uzay aracını birlikte test edeceğiz. Mürettebat olmayacak. Sistemlerin sınırlarını oldukça zorlayacağız ve tüm verileri toplayacağız. Artemis yolculuğumuzu başlatacak ilk görev bu olacak. Ay’a dönmek, orada kalmak ve Ay’dan ötesini, bir gün Mars’ı keşfetmek için başlattığımız uluslararası bir iş birliği yolculuğu bu.

HİLKEN DOĞAÇ BORAN: Bu uçuştan sonraki adım ne olacak? Mürettebatsız bir fırlatma olacak dediniz. Mürettebatlı uçuş ne zaman olacak? Astronotlar Ay’a ne zaman yeniden ayak basacak?

MARK WIESE: Evet bu Artemis 1, mürettebatsız denememiz. Bu denemeden sonra sistemlerimizdeki risk unsurlarını tespit edip, ilerleyeceğiz. Artemis 2’ye geçeceğiz. 2024 yazında bunu yapmayı planlıyoruz. Artemis 3’te ise Ay’a döneceğiz. Bu noktada Ay’ın yüzeyine ilk kadını ve ilk beyaz olmayan insanı indireceğiz. Bunun için de 2025’in sonlarını hedefliyoruz.

HİLKEN DOĞAÇ BORAN: Tabii ki bunların hepsi Mars görevi için atılan adımlar. Hepimiz bunun için ne kadar hazırlandığınızı biliyoruz. NASA, Artemis Programı’ndan edindiği tecrübeyi nasıl Mars görevine aktaracak? Bu süreç nasıl işleyecek?

MARK WIESE: Bütün kariyerim boyunca Mars’ı gözlemledik. Hep Mars hakkında konuştuk. Birden fazla keşif aracımız gezegende dolaşıyor. Her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Mars’a ayak basmamıza en az 20 yıl olduğunu düşünüyoruz. Pazartesi Artemis 1’i fırlatarak, bu uğurda ilk adımı atmış olacağız. Bu andan itibaren Mars’a 15-20 yıl içinde insan gönderebiliriz. Adımları atıyor ve ilerliyoruz.

HİLKEN DOĞAÇ BORAN: Peki Ay’daki bu görev Mars sürecine nasıl yardımcı olacak?

MARK WIESE: Ay bize en yakın gök cismi. Yeniden iniş yapma sürecini çalışmak, yüzeyde yaşam alanı kurmak ve uzun vadeli insanlı keşif görevleri yürütmek için en uygun yer. Ay’a gittiğimizde Mars’ta ihtiyaç duyacağımız her şeyin testini yapacağız. Ay yalnızca birkaç gün uzaklıkta. Bu denemeleri yaparken bir sorun çıkması durumunda harekete geçecek kadar eve yakınız. Yıllar sürecek insanlı Mars keşfi sürecine başlamadan önce tüm bunları hazırlamalı ve sorun olmadığından emin olmalıyız.