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Instagram çöktü

Instagram çöktü

Sosyal medya uygulaması Instagram'da kullanıcılar 'akış yenileyememe' sıkıntısı yaşıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da bir süredir sayfalarını güncelleyememe sorunu yaşıyor.

Yeni fotoğraf ve video da eklenemeyen uygulamada, erişim hatasına dair açıklama henüz yapılmadı.

Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarında zaman zaman erişim problemi yaşanıyor.

Etiketler Instagram mobil uygulama sosyal medya
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