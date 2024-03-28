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Instagram'da Blend ile Reels algoritması değişiyor

Instagram'da Blend ile Reels algoritması değişiyor
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Instagram, kullanıcıların paylaştıkları Reels videolarından yola çıkarak karıştırma özelliğiyle birlikte yeni bir karıştırma seçeneği sunacak. Bu yeni özellik, Reels videolarında kullanıcıların tercihlerine göre önerilerde bulunacak olan bir algoritmayı içerecek.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Mobil geliştirici ve genellikle Instagram sızıntıları yapan Alessandro Plauzzi, platformun yeni bir özelliği test ettiğini açıkladı.

Paluzzi'ye göre, Instagram'ın arkadaşlarınızla paylaştığınız Reels videoları üzerinden yola çıkarak (Blend) karıştırma seçeneği oluşturacağı ve bu algoritmaya bağlı Reels önerilerinde bulunacağı kaydedildi.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil ancak Instagram'ın test ettiği aktarıldı.

Etiketler instagram özellik reels
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