Kontroldan çıkan uzay roketi Ay'a çarpacak!

Bundan yaklaşık 7 yıl önce fırlatılan ve Ay ile çarpışma rotasında kontrolden çıkan SpaceX roketinin ayın üzerine doğru yöneldiği açıklandı.

Uzmanlar, uzayda savrulan ve yaklaşık yedi yıldan sonra bir Space X roketinin ay ile çarpışma rotasında olduğunu bildirdi.

Atılan güçlendirici ilk olarak Şubat 2015'te bir milyon millik yolculuğa bir uzay hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak Florida’dan fırlatılmıştı.

Meteorolog Eric Berger, Ars Technica'daki yakın tarihli bir gönderide, bu aşamada, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığı, ancak aynı zamanda “Dünya ve Ay sisteminin çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun” olduğu için yeterince yüksek olduğunu açıkladı.

Berger, "Yani Şubat 2015'ten bu yana biraz kaotik bir yörünge izliyor" dedi.

Uzay gözlemcileri, roketin yaklaşık dört metrik ton "uzay çöpü" birkaç hafta içinde yaklaşık 2,58 kilometre hızla ay ile kesişme yolunda olduğunu belirti.

Dünya'ya yakın nesneleri, asteroitleri, küçük gezegenleri ve kuyruklu yıldızları izlemek için yazılım yazan Bill Gray, Falcon 9'un üst aşamasının büyük olasılıkla 4 Mart'ta ekvator yakınındaki ayın uzak tarafına çarpacağını söyledi.

Gray, "Bu, farkında olduğum ilk kasıtsız uzay çöpünün aya çarpma vakası" dedi.

Harvard Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Jonathan McDowell, etkinin 4 Mart'ta gerçekleşeceğini ancak "önemli bir şey olmadığını" ifade etti.