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MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi

MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi
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ROKETSAN tarafından üretilen Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'nin (MİDLAS) ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, Roketsan tarafından üretilen ve deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sayılı ülkenin üretebildiği güverte altı dikey atım lançer sistemi MİDLAS, 2023’te ilk kez İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Böylece Türkiye, kendi tasarlayıp ürettiği gemisinden, kendi lançeri ve kendi hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkelerden biri olacak. Açıklamada, "Ülkemizin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son verecek olan MİDLAS’ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi. 

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de "Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz. MİDLAS’ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023’te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek" paylaşımını yaptı.

Etiketler roketsan MİDLAS
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