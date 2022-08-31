Milli deniz topu için açıklama: Ülkeler sıraya girdi, ciddi bir ihracat potansiyeli var

Temininde yaşanan sorunlar nedeniyle millileştirilen 76/62 milimetre deniz topuna ilişkin açıklama yapıldı.

TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı da bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla etkinliklere güçlü katılım sağlıyor. Milli Savunma Bakanlığı ve silahlı kuvvetlerin bütün unsurlarının ilk günden itibaren TEKNOFEST'e ciddi destek verdiğini söyleyen Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, etkinliklere 5 helikopter, 25 uçak, 500'e yakın personelle katkı sağladıklarını bildirdi.

HURDASI BİLE TEMİN EDİLEMİYORDU

Muhsin Dere, MKE AŞ tarafından geliştirilen Milli Deniz Topu ve Yakın Hava Savunma Sistemi projelerinde gelinen aşamaya ilişkin de bilgiler verdi. 76/62 milimetre deniz topunun temin edilmekte zorlanılan bir ürün olduğuna dikkati çeken Dere, şunları kaydetti:

"Belli ülkelerden tedarikinde sorunlar yaşıyorduk. Hatta bazen hurdalarını almakta bile sorun yaşadığımız bir üründü. Hem Makine Kimya'daki arkadaşlarımız hem İstanbul Tersane Komutanlığı'mız, askerlerimiz 'projeyi yaparız' dedi ve çok kısa sürede testlere hazır hale getirdiler. Geçen yıl aralık ayında da Karapınar'da kara testleri başarıyla icra edildi. Bu ay içinde de TCG Beykoz gemimizde deniz testleri başarıyla yapıldı. Deniz topumuz envantere girmeye hazır. Bundan sonra silahlı kuvvetlerimizin gemilerinde, fırkateynlerinde 76/62 milimetre Milli Deniz Topu kullanacağız. Sadece envanterimize almakla yetinmeyeceğiz. Ciddi bir ihracat potansiyeli var bu ürünün. Şu anda sırada olan ülkeler var. Deniz topu, Makina Kimya'nın, ülkemizin ihracatına 100 milyon dolarlarca katkı yapacak bir ürün."

SIRADA YAKIN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR

Dere, Yakın Hava Savunma Sistemi'nin test süreçlerinin de başladığını ve bu sene bitmeden test süreçlerini tamamlayıp envantere almaya hazır hale getireceklerini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Yakın Hava Savunma Sistemi'ni yerlileştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 6 namlusuyla dakikada 4 bin 500 atıma ulaşan 20 milimetre Döner Namlulu Silah Sistemi geliştiriliyor.