NASA inceledi: Dev gülle büyüklüğünde göktaşı Dünya'ya doğru hızla ilerliyor

Potansiyel tehlike olarak nitelendirilen 2011 AG5 adlı ince uzun göktaşı NASA tarafından inceleniyor. Bilim insanları, söz konusu göktaşının devasa bir gökdeleni andırdığını ifade ediyor.

2011 yılında keşfedilen 2011 AG5 adlı göktaşının uzunluğu yaklaşık 500, kalınlığı ise kabaca 150 metre. NASA araştırmacıları Şubat ayının başında göktaşının Dünya'nın 17 milyon kilometre yakınından geçtiğini ifade ederek daha yakından incelemeye başladı.

BİR SONRAKİ YAKIN GEÇİŞİ 2040 YILINDA OLACAK

Göktaşı, ilk olarak 2011'de keşfedilmişti. O dönemde NASA araştırmacıları, cismin Dünya'ya çarpma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyordu. Gök bilimciler, ayrıca cismin Güneş'in yörüngesinde dönerken izlediği yolu daha kesin biçimde tespit etti.Buna göre cismin bu yörüngeyi tamamlaması kabaca 621 gün sürüyor. Tuhaf nesne Dünya'ya bir sonraki yakın geçişini de 2040'ta yapacak.