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  3. NASA'lı araştırmacılar Mars yüzeyinde gezerken keşfetti: Görüntüler acil olarak Dünya'ya gönderildi…

NASA'lı araştırmacılar Mars yüzeyinde gezerken keşfetti: Görüntüler acil olarak Dünya'ya gönderildi…

NASA'lı araştırmacılar Mars yüzeyinde gezerken keşfetti: Görüntüler acil olarak Dünya'ya gönderildi…
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Bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalarda Mars’ta bir zamanlar hayat olduğuna dair hayvan fosilleri bulundu.

Mars’ta karides, yengeç, deniz örümcekleri, akrepler ve kırkayak dahil olmak üzere fosilleşmiş yaratıklar bilim insanları tespit edildi. Bunların yanı sıra bazı canlı algler ve mantarlar gördüklerini de ifade ettiler.

GÖRÜNTÜLER BİLİM İNSANLARINA GÖNDERİLDİ.

Söz konusu görüntülerden sonra Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Dr Rudolph Schild yayınladığı makalesinde şunları söyledi. "Ardışık görüntülere dayalı olarak, yerden büyüyen, boyutu artan, sayısı artan mantarların fotoğraflarına sahibiz."

Teorileri ise büyük ölçüde Mars yüzeyinde dolaşan NASA’nın gezici araçlarından gelen görüntülere dayanıyor. Siyanoakteriyel olarak adlandırılan canlı mavi-yeşil alglerin parıltısının da görüldüğü söyleniyor.

Bilim dergisinde makalesi yayınlanmış olan Dr, Schild ise şunları söyledi. Mars yüzeyinde Siyanobakterilerin büyüdüğüne dair fotoğraflar yayınladık. Elimizde bir deliğe girmiş olan ve iki gün sonra deliğin dışına çıkabilecek olağandışı bir numunenin fotorafları da var. Dr, Schild, Organizmalardan bir tanesinin NASA gezicilerinin kamerasına yakalandığını ve doğrudan bir inceleme gerektireceğini de ekledi.

Etiketler NASA teknoloji hayvan fosil
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