Netflix abonelik ücretlerine okkalı zam

Netflix Türkiye, abonelik ücretlerine ikinci zam yaptı. Netflix, 2022 yılı içerisinde de iki kez fiyat artışı gerçekleştirmişti.

Popüler video içerik platformu Netflix, Türkiye aboneliklerine yeniden zam yaptı. Platformun fiyatları 2023 yılı içerisinde ikinci kez değişti. NETFLIX YENİ ÜCRETLER Aynı anda maksimum iki ekrandan içerik izlenmesine imkân veren Standart Plan'ın ücreti ise 97,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi. Son olarak en kapsamlı paket diyebileceğimiz ve aynı anda 4 ekrandan içerik izlenmesine izin veren Özel Plan'ın fiyatı 130,99 TL‘den 199,99 TL'ye çıkarıldı. Şirket en son zammı geçtiğimiz ocak ayında yapmıştı.