Nike, ayakkabı giymeyi kolaylaştıran tasarımın patentini aldı

Ayakkabıların kolay giyilmesine yardımcı olacak bu tasarımda, ayakkabı içerisinde ayağın rahat bir şekilde hareket edebilmesini sağlayan küçük bir konveyör bulunuyor.

Dünyanın en büyük ayakkabı ve spor malzemeleri üreticilerinden birisi olan Nike’ın yeni bir patent aldığı ortaya çıktı. İlk olarak Digital Trends tarafından gündeme taşınan patent, ayakkabıların rahat giyilebilmesi adına konveyör benzeri bir parça içeriyor.

Ayakkabı içerisine bir konveyör koymak son derece ilginç, ancak patent bununla da sınırlı kalmamış. Bu konveyörün ayakkabı içerisinde bulunan bir motor yardımıyla çalışabileceği ve ayakkabıya giren ayağın otomatik olarak yerleştirilebileceği detayı da patent içeriğinde mevcut. Yani motorlu bir konveyörün, küçük bir koşu bandı gibi davranarak ayakkabı giymeye yardımcı olacağı söylenebilir. Ayrıca motorun bir bağlantı kablosuz üzerinden şarj edilebileceği ve hatta kinetik enerjiden enerji üretebileceği de patent içeriğinde belirtilmiş.