Rekabet Kurulu, Google'a ceza vermedi

Rekabet Kurulu, pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Google'a para cezası vermedi.

Rekabet Kurulu'nun 12 Ocak 2023 tarihli kararı ile Alphabet Inc., Google LLC, Google International LLC, Google Ireland Limited ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlük hakkında, genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edip edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı. Hakkında soruşturma yürütülen tarafların yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından 25 Haziran'da sözlü savunma toplantısı gerçekleştirdi. Soruşturma heyetinin görüşü ve firma temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyen Kurul, nihai kararı bugün açıkladı.

Soruşturma kapsamında Google'ın masaüstü ve mobil arama sonuç sayfasında sunduğu 'Videolar', 'Kullanıcılar bunu da sordu', 'Çeviri kutucuğu', 'Spor kutucuğu', 'Hava durumu kutucuğu' gibi çeşitli arama özellikleri vasıtasıyla internet sitelerinin arama sonuç sayfasında aşağıya itilerek trafik kaybetmelerine neden olduğu yönündeki iddialar incelendi. İnceleme sonucunda Google'ın, genel arama motoru sonuç sayfasında sunulan arama özellikleri aracılığıyla genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmadığına ve dolayısıyla idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmedildi.

BUGÜNE KADAR 1,25 MİLYAR LİRA CEZA UYGULANDI

Bugüne kadar, Google'a yönelik yürütülen 4 soruşturma kapsamında, yaklaşık 1,25 milyar lira idari para cezası verilmişti. Para cezası uygulanmadan tamamlanan bu soruşturma dışında ayrıca, Google hakkında bir soruşturma da devam ediyor.

DHA