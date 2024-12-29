  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Saatte 450 kilometre hıza çıkıyor: Dünyanın en hızlı treni görücüye çıktı

Saatte 450 kilometre hıza çıkıyor: Dünyanın en hızlı treni görücüye çıktı

Saatte 450 kilometre hıza çıkıyor: Dünyanın en hızlı treni görücüye çıktı
Güncelleme:

Çin, saatte 450 kilometre hıza ulaşabilen yeni hızlı treninin prototipini tanıttı.

Çin Devlet Demir Yolu Grubu (China Railway), saatte 450 kilometre hıza çıkabilen CR450 EMU’nun prototipinin bugün başkent Pekin’de tanıtıldığını duyurdu. CR450 EMU’nun hız, enerji tüketimi, iç gürültü ve fren mesafesi gibi ana göstergelerde dünyaya liderlik edeceği belirtildi. Açıklamada, CR450 EMU’nun prototipinin, test sürüşünde saatte 450 kilometre hız seviyesine çıkarken, trenin operasyonel olarak saatte 400 kilometre hızla dünyanın en hızlı yüksek hızlı treni olacağı kaydedildi.

Fren mesafesi kısaltılan ve çalışma stabilitesi iyileştirilen EMU’nun çalışma direnci yüzde 22, ağırlığı ise yüzde 10 oranında azaltıldı. EMU’nun konfor endeksi yükseltilirken, servis alanının yüzde 4 genişletildiği bilgisi de paylaşıldı. CR450 EMU’nun ayrıca sürüş, akıllı sistemler ve güvenlik gibi alanlarda kapasitesinin yükseltildiği bildirildi.

DHA

Etiketler çin en hızlı tren CR450
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu 181 kişiyi taşıyan uçak alev aldı: Sadece 2 kişi kurtuldu Icardi, olay görüntüleri mahkemeye sundu: ''Banyoda ne yaptınız Wanda?'' Icardi, olay görüntüleri mahkemeye sundu: ''Banyoda ne yaptınız Wanda?'' Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı Bakanlık asgari ücret fırsatçılarına acımadı Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı Ünlü tatil merkezinde köpek balığı saldırısı Onlar TSK'nın hayaletleri: 2 kilometreden tam isabet Onlar TSK'nın hayaletleri: 2 kilometreden tam isabet Sebze-meyve fiyatları iki katına çıktı: İşte sebebi... Sebze-meyve fiyatları iki katına çıktı: İşte sebebi... Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor Uçak kazalarının ardı arkası kesilmiyor Yeni Yıl Pazarı'nda ortalığı birbirine kattı Yeni Yıl Pazarı'nda ortalığı birbirine kattı İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih açıklandı: Megakent bu sefer beyaza bürünecek İstanbul'da kar yağışı beklenen tarih açıklandı: Megakent bu sefer beyaza bürünecek Mağaralarda muhafaza ediliyor; 5 ülkeye ihraç ediliyor Mağaralarda muhafaza ediliyor; 5 ülkeye ihraç ediliyor
İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay İstanbul'da film senaryolarını aratmayan olay MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı belli oldu MasterChef'te ilk 4'e kalan ikinci yarışmacı belli oldu DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası Beştepe'den dikkat çeken açıklama DEM Parti'nin İmralı ziyareti sonrası Beştepe'den dikkat çeken açıklama İstanbul'da takip yapan polise saldırı İstanbul'da takip yapan polise saldırı Uzmanı, kahvaltı için en uygun saati açıkladı Uzmanı, kahvaltı için en uygun saati açıkladı Bebek katili Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk açıklama Bebek katili Öcalan'la görüşen DEM Parti'den ilk açıklama 2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır? 2024'ün son seçim anketi açıklandı: Bugün seçim olsa hangi parti kaç oy alır? Toplu tecavüz dehşetinde bakanlık devreye girdi Toplu tecavüz dehşetinde bakanlık devreye girdi Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti davasında karar çıktı Türkiye'yi sarsan Narin cinayeti davasında karar çıktı Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi Tartışma yaratmıştı: Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi ertelendi