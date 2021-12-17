Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: Uçak gemisi ne zaman denize inecek?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında yerli savunma sanayindeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayindeki son gelişmeleri anlatıyor.

İsmail Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ANADOLU AMFİBİ HÜCUM GEMİSİ NE ZAMAN DENİZE İNECEK?

Kamuoyunda bu, uçak gemisi olarak biliniyordu. Şu anda yoğunlukla üzerinde durduğumuz konu helikopterler yanında buna İHA, SİHA koyabilir miyiz dedik. Bunun olabileceğini görüyoruz. Bu fikir dünyada bayağı bir yankı yaptı. Çeşitli ülkelerle konuştuğumuzda baya alıcısı olduğunu gördük. Dünyada uçak gemisi çok az. Bunun üzerine SİHA koyduğunuzda getireceği güç ve operasyon kabiliyeti çok daha başka olacak. Geçenlerde bir Avrupa ülkesinin Türkiye'yi ziyaretinde, İspanya'nın da çok ilgisini çektiğini gördük, beraber çalışmayı teklif ettiler. Belki iki ülkenin ortak ürünü olabilir. İş gücü açısından salgının bazı etkileri oldu. Bu yıl sonuna yetişsin diyorduk, biraz daha sarkacak gibi görünüyor. Ama biz artık 2022'yi ıskalamak istemiyoruz. SİHA'nın testlerini tamamen bitirip öyle hayata geçirmek istiyoruz.

"TÜRKİYE'YE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ"

İşiniz olmayan yerde sözünüz de olmuyor. O ülkelerde hedef yaptık. Bu sene için de çeşitli Afrika ülkelerinden çok sayıda heyet geldi. Türkiye artık iyi ilişkiler kurulması gereken bir ülke, Türkiye'ye bakış açısı değişti.