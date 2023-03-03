Siri, ChatGPT'yi kıskandı; Apple'dan reddetti

Apple'dan popüler yapay zekâ sohbet botu ChatGPT'yi destekleyen güncellemeyi kabul etmedi.

Wall Street Journal’ın haberine göre, Apple BlueMail isimli uygulamanın yeni güncellemesini engelliyor. Yaşanan sorunun nedeni ise teknoloji devinin, uygulamanın geliştiricisi Blix Inc ile yaş kısıtlaması hakkında anlaşamaması.

Apple, yapay zeka destekli dil araçlarıyla e-posta uygulaması güncellemesinin çocuklar için uygunsuz içerik oluşturabileceği endişesiyle güncellemenin onaylanmasını erteledi. Ancak uygulamanın geliştiricisi Blix Inc, Apple’ın kararına katılmıyor.

BlueMail’in yeni yapay zekâ özelliği, e-postaların ve takvim etkinliklerinin içeriğini kullanarak e-postaların yazılmasını otomatikleştirmeye yardımcı olmak için OpenAI’nin ChatGPT sohbet robotunu kullanıyor.

Ancak Apple’ın uygulama inceleme ekibi geliştiriciye gönderilen bir mesajda, “Uygulamanız yapay zeka tarafından oluşturulmuş içerik içeriyor ve şu anda içerik filtrelemeyi içeriyor gibi görünmüyor” diye rahatsızlığını iletti.

Apple ekibi, uygulamanın tüm kullanıcılar için uygun olmayan içerik üretebileceği için BlueMail’in yaş sınırlamasını 17 ve daha yukarıya çıkarması veya içerik filtrelemeyi içermesi gerektiğini söyledi. Apple’ın 17 yaş ve üstü için uyguladığı yaş kısıtlaması, saldırgan dilden cinsel içeriğe ve uyuşturucu referanslarına kadar her şeyi içeren bir kategori.

BlueMail geliştiricisi Blix Inc.’in kurucu ortağı Ben Volach ise güncellemenin içerik filtreleme özelliklerine sahip olduğunu söylüyor: “Apple, kullanıcılarımıza yenilik getirmemizi gerçekten zorlaştırıyor.”

Uygulamanın yaş sınırı şu anda 4 yaş ve üstü kullanıcılar için görülüyor.