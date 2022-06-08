SpaceX'in uzaya gidişi iptal oldu

SpaceX, Dragon kapsülünde bazı sızıntılar keşfetti. Bu sebeple 10 Haziran'da gidilmesi beklenen uzaya uçuş iptal oldu.

NASA ve SpaceX arasındaki iş birliğinin son örneği olan CRS-25 adlı uçuş iptal edildi. Normal şartlarda 10 Haziran’da Falcon 9 roketiyle ISS’e gitmesi planlanan Dragon kapsülü, son kontrollerden geçemedi. SpaceX’in açıklamasına göre, itici gaz ve oksitleyici olarak kullanılan hidrazinde sorunlar yaşandı.

Şirketten gelen açıklamada, Cargo Dragon uzay aracının izole bir bölgesinde hidrazin olduğu tespit edildi. Bu, Draco roket motoru sisteminde açık olabileceğini gösteriyor. Ancak raporda, itici gaz ve oksitleyicinin, izole bölgeden başarıyla boşaltıldığı belirtildi.