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Threads 100 milyonu aştı

Threads 100 milyonu aştı
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Meta'nın Twitter'a rakip olarak çıkardığı Threads platformu 1 haftadan kısa sürede 100 milyon kullanıcıya ulaştı.

Meta tarafından piyasaya sürülen Threads platformu, br haftadan kısa bir süre içerisinde 100 milyon kullanıcıya ulaştı. .

Öte yandan Threads'in henüz kronolojik bir ana sayfa akışına sahip olmaması, kullanıcıların güncel haberler için Twitter'ı aktif kullanmasına yol açtığı belirtildi.

Konuyla ilgili Instagram başkanı Adam Mosseri, "Mosseri, paylaştığı Threads'de “Politika ve sert haberler önemlidir, aksini ima etmek istemiyorum. Ancak benim görüşüm, bir platformun bakış açısından, sağlayabilecekleri herhangi bir artan katılım veya gelir, onlarla birlikte gelen incelemeye, olumsuzluğa veya risklerine hiç değmez" açıklamasını yapmıştı.

Politikaya veya önemli haberlere girmeye gerek kalmadan canlı bir platform oluşturmak için fazlasıyla içerik var. (spor, müzik, moda,eğlence vb.)" ifadelerini kullanarak haber odaklı bir platform oluşturmak istemediklerini vurguladı.

Ayrıca Threads, gizlilik politikaları yüzünden Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanıma açılmış değil.

 

Etiketler Threads twitter meta facebook whatsapp instagram kullanıcı kullanıcı sayısı üye üye sayısı
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