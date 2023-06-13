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Twitter'dan kullanıcılarını çıldırtacak bir karar daha

Twitter'dan kullanıcılarını çıldırtacak bir karar daha
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Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'dan milyonlarca kullanıcısının tepkisini çekecek yeni karar. Artık Twitter Blue abonesi olmayanlara mesajlaşma sınırı geliyor.

Twitter, Blue özrllliği ile beraber kullanıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam etse de abone olmayanlar için artık bir eziyete dönüşecek. Ortaya çıkan son gerçek kullanıcıları da epey bir kızdıracak. 

 Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bağımsız geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından ortaya çıkarılan bu yeni özellik, bazı kullanıcıları Twitter Blue satın almak zorunda bırakacak gibi görünüyor.

 Geliştirici ekip, Twitter'ın doğrudan mesaj özelliğine kısıtlama getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Platform, gönderdiğiniz mesajları bir sayaca bağlayacak ve koyulan limiti aştığınız zaman, o gün bir daha mesaj gönderemeyeceksiniz. Bu yeni özelliğin tartışma konusu olacağı şimdiden belli.

Etiketler Twitter Blue Twitter Blue mesajlaşma mesaj
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