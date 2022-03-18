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Uzay'da dev adım! Hem Ay'a hem de Mars'a astronot gidiyor

Uzay'da dev adım! Hem Ay'a hem de Mars'a astronot gidiyor

NASA bir ilke imza atarak Özgürlük Anıtı'ndan daha uzun olan ‘Ay Roketi’ni tanıttı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Artemis görevi kapsamında 2025 yılına kadar Ay'a ve daha sonra Mars'a astronot göndermenin planlarını yapmaya devam ediyor.

SpaceX, Blue Origin ve Dynetics gibi uzay şirketlerinden yardım alan NASA, kendi geliştirdiği "SLS" isimli roketiyle yolculukları güvenli hale getirmeyi amaçladığını duyurdu.

NASA’nın Space Launch System (SLS) roketi, ilk defa 2 Eylül 2020 tarihinde teste girmiş ve statik ateş testine tabi tutulan roketin, istenilen şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmişti.

NASA yetkililerinin yaptığı açıklamada, SLS adlı devasa roketin ve üzerinde bulunan Orion adlı mekiğin Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Araç Montaj Binası’ndan birkaç kilometre uzaktaki Fırlatma Kompleksi 39B'ye taşınacağını açıkladı.

Üzerine Orion uzay aracı monte edilmiş olan SLS roketin yaklaşık 6 ila 12 saatte taşınacağını belirtilirken NASA, 1 Nisan tarihinde ise testlere başlanacağını açıkladı.

AY’A İNSAN GÖNDERİLECEK

NASA’nın yaptığı açıklamada, her şey planlandığı şekilde ilerlemesi halinde, 1972'deki Apollo 17 misyonundan sonra Ay'a ilk defa insan götürüleceği ve bu durumun 2025’te yapılması planlandığı ifade edildi.

Etiketler nasa roket uzay mars ay
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