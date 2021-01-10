WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

2 milyarı aşan kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler anlık iletişim platformu olan WhatsApp, 2021 yılı başı ile birlikte çok tartışılacak olan bir değişikliğe gitti. 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle Gizlilik İlkesi ve Hizmet Koşulları’nda güncellemeye giden WhatsApp, artık kullanıcılarının bilgilerini çatısı altında faaliyet gösterdiği Facebook Grubu’nun diğer şirketleriyle paylaşacak.

WhatsApp’ın yeni Gizlilik İlkesi’nin “Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?” başlığıyla duyurulan bölümünde, “Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” ifadesine açık açık yer verildi.

KABUL ETTİĞİNİZ WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NASIL İPTAL EDİLİR ?

Malesef Whatsapp üzerinden bu sözleşmeyi iptal edebileceğiniz tek bir seçenek yok. Eğer yanlışlıkla kabul ettiğiniz bu sözleşmeden vazgeçmek istiyorsanız tek yapabileceğiniz, Whatsapp hesabınızı komple silmek olacaktır. Hesabınızı sildikten sonra Whatsapp'ta yeniden hesap açabilir, Whatsapp size yeniden sözleşmeyi sorduğunda da "Reddet"i seçebilirsiniz.

Önemli uyarı: Whatsapp hesabınızı silerseniz, tüm görüşme geçmişiniz silinecek, eklendiğiniz tüm Whatsapp gruplarından da çıkmış olacaksınız. Ayrıca Whatsapp yedekleriniz de silinecektir.

Whatsapp hesabı nasıl silinir ?

1. Akıllı telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açın.

2. Whatsapp ekranından Ayarlar'a girip Hesap seçeneğine tıklayın.

3. Hesabımı Sil seçeneğine tıklayın.

4. Karşınıza gelecek ekranda cep telefonu numaranızı girip Hesabımı Sil butonuna basabilirsiniz.

Önemli uyarı: Whatsapp hesabınızı silerseniz, tüm görüşme geçmişiniz silinecek, eklendiğiniz tüm Whatsapp gruplarından da çıkmış olacaksınız. Ayrıca Whatsapp yedekleriniz de silinecektir.

"FACEBOOK ŞİRKETLERİ BU BİLGİLERİ KULLANABİLİR"

Güncellenen ilkelerinde “Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler” ifadelerini kullanan WhatsApp, bundaki amacını ise şu maddelerle özetledi:

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp’ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.