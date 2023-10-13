WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı

Akıllı cep telefonlarının vazgeçilmez anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp şimdi de grup sohbetlerinde tüm kullanıcıları mutlu edecek bir güncelleme ortaya çıktı.

WhatsApp, grup sohbetleri için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını duyurdu.

Son güncelleme ile sohbet paylaşımı menüsünde etkinlik kısa yolu içeren yeni bir eylem olacağı aktarıldı. Artık kullanıcılar belirli bir isimle etkinlikler oluşturabilecek ve görüşmede ne zaman bilgilendirilmek istediklerini seçebilme şansına sahip olacak.

Bu işlevin grup sohbetleri içindeki çeşitli etkinlikleri planlamak ve koordine etmek veya kişisel hatırlatıcılarla düzeni korumak için özellikle yararlı olabileceği aktarıldı. Şu anda topluluk grup sohbetleriyle sınırlı olacak dendi.

NTV'de yer alan bilgilere göre; Otomatik olarak sohbete eklenecek ve yeni grup daveti etkinliğini görmek ve kabul etmek için herkesin WhatsApp'ı en son sürüme güncellemesi gerekecek. Etkinlik Oluşturma özelliği, kullanıcıların doğrudan konuşmaları içerisinde etkinlikleri kolayca planlayıp koordine etmelerine olanak tanıyacak.

Bu, bir grup sohbeti içinde etkinlik adı, tarih, saat ve konum gibi ilgili tüm ayrıntıları içeren bir etkinlik oluşturmanın mümkün olacağı anlamına gelirken ayrıca bu özellik ise bir hatırlatma sistemi de sisteme eklenecek.

Kullanıcılar etkinlik hatırlatıcıları ayarlayarak, önemli etkinliklerin veya randevuların kaçırılmasının önüne geçerek tüm grup katılımcılarının belirtilen saatte bildirim almasını sağlayabilecek.