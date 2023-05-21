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WhatsApp'tan müjde! Çıkartma özelliği yenilendi

WhatsApp'tan müjde! Çıkartma özelliği yenilendi
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı. Artık kullanıcıları galerideki tüm fotoğrafları çıkartmaya dönüştürebilecek.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor. Platformun yeni özelliği olan beta sürümü 23.3.77 yayınlandı.

WhatsApp kullanıcılarının oldukça yaygın bir şekilde kullandığı “çıkartma” özelliği de beta sürümü 23.3.77'le değişti. Alınan bilgilere göre, WhatsApp artık kullanıcıların galerisindeki tüm fotoğrafları çıkartmaya dönüştürebilecek.  

WeBetaInfo tarafından aktarılan bilgiye göre, özelliğı kullanmak için “Yeni çıkartma” seçeneğine dokunmanız gerekiyor. Daha sonra Whatsapp otomatik olarak seçtiğiniz resimdeki arka planı silerek çıkartmaya dönüştürüyor. Söz konusu olan özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Etiketler whatsapp çıkartma sticker fotoğraf
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